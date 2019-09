Paulo Serra projeta reclassificação de categorias de servidores

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



11/09/2019 | 07:00



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), avisou que encaminhará para Câmara, nas próximas semanas, plano de reclassificação de pelo menos dez categorias de servidores, com objetivo de adequar realidade de trabalho e remuneração às práticas do mercado. A proposta, inicialmente, vai englobar servidores da assistência social e motoristas.

O chefe do Executivo esteve ontem no Legislativo para protocolar o projeto de lei concedendo 8% de reajuste, em janeiro, ao funcionalismo, com 14 mil pessoas. No discurso, tratou sobre a reclassificação. Ele alegou que ao menos 70 pedidos de alteração de discrição dos cargos foram solicitados.

“Vamos mandar um pacote já neste ano, outro no ano que vem e assim seguindo, permanentemente, até 2020. Vamos tentar reclassificar todas as categorias dentro do critério daquelas que estão muito abaixo do mercado de trabalho, levando em consideração a capacidade de folha de pagamento que tem Santo André”, discorreu o prefeito.

Sobre o reajuste salarial, será aplicado índice de 8% de uma vez a partir de janeiro e mais diferença que poderá haver entre a inflação deste ano e a inflação do ano que vem. O impacto na folha será de R$ 60 milhões.