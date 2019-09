Definido para final, Inter faz adaptação à grama sintética da Arena da Baixada

10/09/2019 | 21:36



O elenco do Internacional fechou, no início da noite desta terça-feira, em Curitiba, a sua preparação para o duelo de ida da final da Copa do Brasil. Em um trabalho que serviu para adaptação dos jogadores ao gramado sintético da Arena da Baixada, os comandados do técnico Odair Hellmann trabalharam no palco do confronto com o Athletico-PR que abrirá a decisão nesta quarta, a partir das 21h30, na capital paranaense.

Definido para este primeiro embate da luta pelo título, o time colorado realizou um trabalho recreativo, o chamado rachão, que não serve como referência para definição da equipe titular que será escalada nesta quarta-feira.

O único que não participou deste treinamento descontraído com o restante do elenco foi o goleiro Marcelo Lomba, que ficou realizando um treino específico em um dos gols não utilizados no rachão. E o jogador completará 100 partidas pelo clube gaúcho justamente nesta quarta-feira. E ele espera confirmar o bom momento do Inter na competição com a conquista do título da Copa do Brasil, que seria o segundo da história da equipe, campeã da competição em 1992 e vice em 2009.

"É um momento muito importante. Estamos muito felizes em estar vivenciado isso, mas também temos muita responsabilidade. São dois jogos e têm duas equipes que mereceram estar nessa final", afirmou o jogador, em entrevista coletiva nesta terça-feira à noite na Arena da Baixada.

E o atleta também comemorou a marca centenária com a camisa do Inter. "Fico muito feliz com essa marca, sonho realizado. Independentemente de estar jogando ou não, sempre procurei respeitar instituição e amigos. Chego muito agradecido, mas sabendo que a conquista individual é muito pequena perante o que representa para o clube e torcedor", destacou Lomba, se referindo ao fato de que o mais importante será ele ajudar a sua equipe a conquistar o título da Copa do Brasil.

Após o treino recreativo, os jogadores também realizaram exercícios de finalizações no estádio do Athletico, onde nesta quarta Odair Hellmann deve mandar o Inter a campo com a seguinte formação titular: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenilson; D'Alessandro, Nico López e Guerrero.