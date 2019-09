Moradora do Sítio dos Vianas reclama de problemas no esgoto

Aline Melo



11/09/2019 | 07:00



A comerciante Selma Maria da Silva, 54 anos, mora há 23 anos na Rua da Vargem, no Sítio dos Vianas, em Santo André. Há cinco anos, a moradora pede que o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realize a troca da tubulação do esgoto, que, segundo ela, entope com frequência e abre buracos no asfalto. Selma abriu processo na autarquia e chegou a receber, em 2014, a planta de projeto que previa obras de drenagem, mas nada foi executado.

Na semana passada, uma depressão que vinha se acentuando há um ano em frente à sua residência – onde também funciona sua pequena loja – se transformou em um grande buraco. De acordo com a moradora, há mais de um ano, foi identificado entupimento entre o imóvel dela e o do vizinho, mas houve demora no reparo por parte do Semasa. “O desnível era tão grande que os carros que passavam batiam o parachoque e o escapamento”, explicou. Uma equipe do Semasa esteve no local e colocou tampa de metal, o que aumentou a insatisfação da moradora. “Além do buraco, o barulho com essa chapa não deixa ninguém dormir”.

O Semasa informou, por meio de nota, que foi realizada sondagem e reparo da rede de esgoto na segunda-feira, e que a reposição do asfalto será feita até o próximo dia 23. Sobre o processo aberto em 2014, a autarquia explicou que já foi esclarecido para a moradora que a rede de esgoto não estava subdimensionada , ou seja, não havia necessidade da substituição da atual tubulação.

“Posteriormente a isso, já houve atuação da fiscalização da autarquia em diversas oportunidades para coibir o lançamento irregular nas redes, sendo este o problema que sobrecarrega as tubulações. O Semasa ressalta que é necessário que os imóveis vizinhos não lancem a água da chuva na rede de esgoto”, completou o comunicado. A tampa de metal era provisória e foi retirada. Segundo a autarquia, no local não há histórico de insuficiência da capacidade da rede de drenagem.