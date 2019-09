Nos EUA, guerra comercial e medo de recessão minam confiança de pequenas empresas

10/09/2019 | 21:20



O índice de otimismo das pequenas empresas dos Estados Unidos recuou de 104,7 em julho a 103,1 em agosto, segundo a Federação Nacional de Empresas Independentes (NFIB, na sigla em inglês). A leitura foi a mínima desde março, com uma queda de 8 pontos porcentuais nas companhias que preveem que a economia melhore e uma baixa de 5 pontos porcentuais naquelas que esperam vendas reais mais altas.

Presidente da NFIB, Juanita D. Duggan afirma no comunicado da entidade que muitas previsões de recessão "estão provocando um efeito psicológico e criando incerteza para donos de pequenos negócios pelo país". Segundo ela, contudo, os donos das pequenas empresas continuam a investir, crescer e contratar "em níveis historicamente altos e nós não vemos indicação de uma recessão por vir".

Já na avaliação da Capital Economics, a pesquisa mostra que "as pequenas empresas não gostam da guerra comercial" entre EUA e China. A consultoria diz que as companhias menores começam a sofrer com a escalada nas tensões no comércio e os temores de recessão e destaca o recuo nas intenções de investimento em bens de capital.