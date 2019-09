Tenente-coronel volta à região e se apresenta ao 8º GB amanhã

Flavia Kurotori



11/09/2019 | 07:00



Conforme publicado ontem do Diário Oficial do Estado, o tenente-coronel Eduardo Drigo da Silva será transferido para o 8º GB (Grupamento de Bombeiros), responsável pelo Grande ABC e com sede em Santo André. O oficial estava atuando na Controladoria do Corpo de Bombeiros, na Capital, e será apresentado à unidade amanhã, com integração na sexta-feira e início dos trabalhos na segunda-feira.

“Fui para a controladoria com o objetivo de ajustar algumas questões e, com a missão cumprida, surgiu a oportunidade de voltar à região, onde servi por quase 20 anos”, relata o oficial. “Voltar para o Grande ABC é um prêmio”, comemora.

Segundo o tenente-coronel Drigo, além de seguir contribuindo com a vida da população, os planos incluem “melhorar o que é possível” e aprimorar o trabalho em conjunto com órgãos que atuam em ações preventivas e de socorro, como a Defesa Civil. “Além disso, também pretendo estreitar laços com a imprensa”, completa.

O 8º GB está há 53 anos a serviço das sete cidades. Em 2015, a corporação atendeu a 12,2 mil resgates, 2.060 incêndios e 2.000 salvamentos no geral.