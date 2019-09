Contusão do zagueiro Bruno Lima preocupa comissão técnica do Guarani

10/09/2019 | 19:56



Titular absoluto desde que Thiago Carpini assumiu o comando interino do Guarani, o zagueiro Bruno Lima corre o risco de desfalcar o time no restante da Série B do Campeonato Brasileiro.

No último sábado, Bruno Lima deixou o gramado no final da derrota para o Oeste, por 3 a 2, em Campinas, após sentir o joelho direito. Como Carpini havia feito as três alterações, o Guarani terminou a partida com um jogador a menos.

Bruno Lima realizou exames mais detalhados na reapresentação do elenco e o departamento médico ainda aguarda os resultados, mas admite a possibilidade de o zagueiro ter sofrido uma contusão mais grave.

Contratado depois de ter defendido a Cabofriense no Campeonato Carioca, Bruno Lima disputou 11 jogos com a camisa bugrina, sendo os últimos quatro como titular. As outras opções de Thiago Carpini para a defesa são Diego Giaretta, Ferreira e Luiz Gustavo.

Na lanterna da Série B, com 19 pontos, o Guarani já iniciou a preparação para o confronto direto do próximo sábado, contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada.