Lesão deixa Geromel fora do Grêmio por até 3 semanas; Leonardo Gomes será operado

10/09/2019 | 19:49



O Grêmio confirmou nesta terça-feira a gravidade das lesões sofridas por Pedro Geromel e Leonardo Gomes, que se machucaram nos dois últimos jogos da equipe. E as notícias não foram boas para o torcedor gremista e o técnico Renato Gaúcho. Exames constaram que o zagueiro sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e o lateral teve rompimento completo do ligamento cruzado posterior do joelho direito.

O problema de Geromel é bem menos grave do que o do companheiro de equipe, mas ele terá de ficar afastado por um período estimado de duas a três semanas. A sua lesão foi sofrida no último domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, onde o time gremista goleou o Cruzeiro por 4 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

Já Leonardo Gomes se machucou de forma mais séria na última quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil. E o clube gaúcho confirmou que o jogador precisará ser submetido a uma cirurgia e não deverá mais atuar pelo time neste ano.

Com essas duas baixas, o elenco tricolor voltou a treinar na tarde desta terça, no CT Luiz Carvalho, onde iniciou a sua preparação para enfrentar o Goiás, no próximo domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, pela rodada final do primeiro turno do Brasileirão.

O trabalho foi voltado para a preparação física dos jogadores, sendo que os atletas foram separados em dois grupos que intercalaram trabalhos de corrida no gramado e na academia, onde ficou o volante Maicon, que segue com dores na panturrilha direita e não participou da atividade no campo.

Pelo fato de que a sua recuperação poderá durar até três semanas, Geromel passou a se tornar uma preocupação do Grêmio para o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Flamengo, no dia 2 de outubro, em Porto Alegre. E o certo é que ele desfalcará a equipe neste duelo de domingo com o Goiás e tem boa chance de ficar fora da partida diante do Santos, no próximo dia 21, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão.