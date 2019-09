Do Dgabc.com.br



10/09/2019 | 19:46



A massa de ar seco que está sobre o estado de São Paulo seguirá influenciando as condições de tempo no Grande ABC nesta quarta-feira (11). O dia será de céu com poucas nuvens, sem chuva e com umidade relativa do ar abaixo de 30% na parte da tarde. A mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 33ºC. O tempo só deverá mudar na próxima sexta-feira, quando a passagem de uma frente fria pelo mar provocará aumento da nebulosidade e queda nas temperaturas.