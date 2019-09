Atriz de Riverdale revela ter sido drogada e assediada sexualmente durante a faculdade

10/09/2019 | 19:10



Camila Mendes resolveu abrir o jogo em relação a situações traumáticas com que precisou lidar em entrevista para a Women's Health. A atriz, que interpreta Veronica em Riverdale, foi questionada sobre uma tatuagem que tem na costela, que diz To Build a Home, ou Construa um Lar, em português, e contou que a inspiração para a tattoo veio após um acontecimento traumático pelo qual passou em seu primeiro ano na faculdade - ela estudou na New York University's Tisch School of the Arts.

- Fiz essa tatuagem após meu primeiro ano. Eu tive uma péssima, péssima experiência. Eu fui drogada por alguém que abusou sexualmente de mim.

Eita! Ela não deu mais detalhes, mas contou que o que a ajudou a se recuperar do abuso foi sempre manter o corpo em movimento, fazendo exercícios físicos - mas também respeitando os momentos de relaxamento.

A atriz, que é filha de pais brasileiros, também falou sobre outra luta com a qual sofre há alguns anos: a bulimia. Apesar de garantir que está bem atualmente, Camila disse que a doença é um tipo de maldição sempre presente em sua vida, e contou o que tenta fazer para tentar não pensar em sua aparência.

- Sempre que me sinto insegura, eu me foco na minha saúde. O que eu posso fazer que é saudável? Saúde é o que é importante, não a aparência. Essa mentalidade é o que me tira da insegurança e dos pensamentos da ansiedade.

Certíssima, né?