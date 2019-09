Da Redação



10/09/2019 | 18:48

Hoje (10), a Apple apresentou diversas novidades em sua linha de produtos. Entre elas, o iPhone 11 (com diversas câmeras), o serviço de streaming Apple TV+, a próxima geração do seu Apple Watch.

Apple anuncia iPhone com três câmeras; veja outras novidades

Imediatamente, as redes sociais receberam uma série de piadas e memes sobre o assunto – principalmente a respeito do design e do preço do novo telefone da companhia. O 33Giga reuniu os melhores.

