Apple anuncia iPhone com três câmeras e mais; veja outras novidades

Bianca Bellucci



10/09/2019 | 18:48

A Apple realizou hoje (10) seu evento anual, que apresenta as novidades da marca para o público. Realizado em Cupertino, Califórnia (EUA), o encontro foi comandado pelo CEO da empresa, Tim Cook. Aqui, o 33Giga separou os maiores destaques dessa coletiva.

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

A Apple apresentou três novos modelos de celular. São eles: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Todos estarão disponíveis a partir de 20 de setembro.

O iPhone 11 tem 6,1 polegadas. Na parte traseira, traz um conjunto de câmeras duplo: Wide de 12 megapixels e Ultra Wide de 12 megapixels. A diferença está no fato de que o segundo modo consegue captar um cenário maior. A câmera frontal também vem com 12 megapixels e conta com uma novidade: slow motion. O aparelho pode ser adquirido em seis cores: branco, verde, amarelo, roxo, vermelho e preto. O preço sugerido é de US$ 699.

Já os modelos iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max receberam esse nome porque prometem fotografias de nível profissional. Exatamente por isso contam com três câmeras na parte traseira: Telephoto, Wide e Ultra Wide. Cada uma tem 12 megapixels. O desempenho da frontal é igual ao oferecido pelo iPhone 11.

Os smartphones podem ser encontrados em quatro cores: verde, cinza, prata e um novo tom de dourado. O iPhone 11 Pro tem 5,8 polegadas e preço de US$ 999. Já o iPhone 11 Pro Max vem com 6,5 polegadas e valor de US$ 1.099.

Todos os modelos vêm com processador A13 Bionic, que promete ter CPU e GPU mais rápidos do mercado quando o assunto é celular. Também são resistentes a água, poeira e impacto e contam com um sistema de áudio que distribui o som por todo o dispositivo e não apenas em um único ponto.

Ainda vale destacar que a chegada dos novos smartphones da Apple vai impactar o preço de modelos antigos. O custo do iPhone 8 cairá para US$ 449 e o do iPhone Xr para US$ 599. Valores no Brasil não foram divulgados.

Novo iPad e sistema operacional dedicado

A sétima geração do iPad chega ao mercado em 30 de setembro. O aparelho tem 10,2 polegadas e é feito em alumínio reciclado. O preço é de US$ 329. Vale ressaltar que, junto ao novo tablet, a Apple apresentou um sistema operacional dedicado. O iPadOS promete trazer uma série de funções voltadas para experiências específicas da tela maior.

O streaming Apple TV+

O streaming de vídeos da Apple chega ao mercado no dia 1º de novembro. Estará disponível em mais de 100 países (locais não foram divulgados) e trará conteúdo original, como a série The Morning Show, que tem Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell no elenco.

O Apple TV+ sai por US$ 4,99 ao mês para a conta familiar. O interessante é que, quem comprar novos dispositivos da Apple nos próximos meses, receberá assinatura gratuita por um ano.

Apple Arcade

O serviço de assinatura para games da Apple chegará ao mercado em 19 de setembro. Com mensalidade de US$ 4,99, terá mais de 100 títulos disponíveis e poderá ser jogado por meio da App Store em qualquer dispositivo da Apple.

Novidades do Apple Watch

A quinta geração do smartwatch da Apple tem como maior diferencial a tela, que promete ficar sempre ligada, dispensando os movimentos que o usuário precisava fazer para conseguir acessar informações. O novo modelo é feito com alumínio reciclável. Chega ao mercado em 20 de setembro pelo preço de US$ 399.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

E já que o assunto é Apple, acompanhe a evolução do iPhone: