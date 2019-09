Domingo, 10 de setembro de 1989 - ano 32, edição 7167

Reportagem especial - Leis sobre sedução e adultério ainda resistem no Grande ABC.

As leis brasileiras que enquadram crimes de costume estão completando meio século. Ninguém discute que as relações entre homens e mulheres mudaram muito nos últimos 50 anos, mas, surpreendentemente, a maioria dos juízes e delegados da região considera que a legislação não está superada. Reportagem: Nilton Hernandes, editor de Polícia.

Em 11 de setembro de...

1914 - Primeira Guerra. Manchete do Estadão: os alemães partem para a Polônia em auxilia dos austríacos.

1939 - II Guerra. Manchete do Estadão: comunicou ontem o estado maior do exército polonês que as forças germânicas se retiraram da frente de Varsóvia.

1974 - Prefeito Antonio Pezzolo apresenta o planejamento global do sistema viário de Santo André, idealizado por técnicos municipais sob a orientação do engenheiro Sérgio Then de Barros.

Prefeito Gilson Menezes anuncia a triplicação da rede de distribuição de água em quatro meses em Diadema. Apenas 15 mil domicílios possuíam água encanada.

Escola Técnica Industrial Lauro Gomes de Almeida, a ETI de São Bernardo, anuncia pacote de festejos para comemorar seus 10 anos de funcionamento.

Prefeitura de São Caetano inicia a derrubada de obelisco defronte ao Paço. Motivo: obras de alargamento da chamada nova Avenida Goiás.

1984 - FUTEBOL - Pelo Campeonato Paulista, em Taubaté: Taubaté 0, Santo André 1, gol marcado por Barbosa.

1989 - Aberto em Diadema, na Biblioteca Municipal, o VI ciclo de palestras sobre os 100 anos de emancipação do Grande ABC, iniciativa do Gipem - Grupo Independente de Pesquisadores da Memória.

Hoje