Neycar acena para recompor com Atila

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



10/09/2019 | 18:31



Fiador do impeachment do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), o presidente da Câmara, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), retribuiu o aceno do socialista e indicou que deseja recompor com o prefeito, que retornou ao cargo nesta terça-feira (10) após a Justiça paulista conceder liminar anulando o impeachment, aprovado em abril.

Após a sessão desta terça, Neycar conversou com jornalistas e devolveu o aceno a Atila. Questionado sobre como viu a decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), o presidente da Câmara mauaense foi comedido. “Temos que acatar. Decisão judicial não se questiona, se cumpre”, sintetizou, ao emendar que não pretende recorrer da liminar.

Neycar confidenciou ainda que recebeu ligação de Atila e, um dia após Atila declarar, ao Diário, que retornou ao cargo no estilo ''paz e amor'', o presidente do legislativo falou em “clima de união”. O parlamentar também indicou que não pretende dar seguimento à tramitação de outro processo de impeachment, o que tratava de denúncias do âmbito da Operação Trato Feito e que acabou sendo suspensa pela Justiça.

Também na tarde desta terça, Atila voltou a falar com a imprensa e agradeceu o gesto de Neycar. “A paz é pela cidade de Mauá. Eu dei o primeiro passo. Temos que recompor”, disse.