10/09/2019 | 18:11



Tem filho que parece a cópia em miniatura dos pais, certo? E algumas famosas passam por isso com seus filhos também, é claro!

Helena Ranaldi posou com seu filho, Pedro Waddington, de 20 anos de idade, fruto de seu casamento com o diretor Ricardo Waddington, com quem ficou de 1994 a 2004, e os seguidores não acreditaram em quanto os dois são parecidos.

Segundo o jornal O Dia, ele segue os passos da mãe no teatro.