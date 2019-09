Codesp apresenta novo projeto de túnel para ligar a região de Santos ao Guarujá

10/09/2019 | 18:10



A Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) apresentou nesta terça-feira, 10, um novo projeto de túnel para ligar a região de Santos ao Guarujá, como alternativa ao projeto de uma ponte, que enfrenta resistência do setor portuário. O projeto foi apresentado durante evento na Fiesp. Parte da proposta, que engloba ligações perimetrais, ainda estão sob avaliações jurídicas, segundo a diretora de infraestrutura da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), Jennyfer Tsai.

"A gente fez a proposta olhando pela perspectiva de engenharia. Está em andamento um estudo, uma avaliação sobre a questão jurídica das perimetrais, se tem respaldo a gente conectar (o túnel) em um sistema estadual. A ideal é empacotar isso e apresentar à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo)", disse Tsai.

Segundo a diretora, o valor de R$ 1 bilhão para as obras perimetrais é parte do pacote proposto para as obras nos dois lados. "Já são projetos que foram divulgados há algum tempo (e estão sendo revisitados)", disse. Ainda conforme Tsai, no lado de Santos, os estudos estão menos avançados, mas do lado de Guarujá, "a gente já conseguiu otimizar em R$ 100 milhões o projeto, que foi apresentado em 2015", disse.

Segundo a diretora, a intenção é deixar o projeto o mais pronto possível, assim como o licenciamento ambiental.

A Codesp divulgou um novo projeto de ligação seca na região por meio do túnel, com redução de custos. O projeto anterior estava custeado na casa dos R$ 3,2 bilhões, contra os R$ 2,9 bilhões do estimado para a ponte. "Viemos com a solução de um túnel otimizado, ao custo de R$2,5 bilhões (por meio de redução sobretudo nas desapropriações) com ligações perimetrais (com projeto ainda em andamento) no valor de R$ 1 bilhão", afirmou. O túnel teria distância de aproximadamente 600 metros submersos, além das conexões.

A Fiesp promoveu um workshop nesta terça para discutir a melhor opção de ligação seca entre Santos e Guarujá. O Governo do Estado de São Paulo, na gestão anterior, fez a opção pelo túnel. Já nesta gestão, fez-se a opção pela ponte. A possibilidade de a instalação de um limitador artificial no maior porto da América Latina tem preocupado o setor, uma vez que os navios estão cada vez maiores e a ponte pode dificultar o trânsito das embarcações.