Cristiano Ronaldo faz 4 gols e Portugal goleia; França e Inglaterra também vencem

10/09/2019 | 18:03



Se ainda não embalou com a camisa da Juventus na temporada europeia, Cristiano Ronaldo esbanjou talento na vitória de Portugal sobre a Lituânia nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. O atacante português balançou as redes quatro vezes na goleada de 5 a 1, fora de casa.

Com o resultado, o time português chegou aos oito pontos e emplacou a segunda vitória consecutiva, deixando para trás a irregularidade exibida nas duas primeiras partidas. Portugal ocupa a segunda colocação do Grupo B, atrás apenas da líder Ucrânia, dona de 13 pontos, com um jogo a mais na chave. O time lituano é o lanterna, com apenas um ponto.

Jogando no modesto estádio LFF stadionas, na cidade de Vilnius, Cristiano Ronaldo e companhia não tiveram maiores problemas para dominar o frágil rival. O atacante da Juventus abriu o placar aos seis minutos, em cobrança de pênalti.

No único momento em que levou perigo à defesa portuguesa, a Lituânia buscou o empate aos 27. Após cobrança de escanteio na área, Vytautas Andriuskevicius escorou de cabeça para as redes. Mas a postura mais ofensiva dos donos da casa parou por aí.

No segundo tempo, só deu Portugal. Aos 16, Cristiano Ronaldo finalizou rasteiro de fora da área. A bola quicou e enganou o goleiro Ernestas Setkus, que caiu atrasado e viu a bola desviar em seu próprio ombro antes de morrer nas redes. Apenas três minutos depois, Bernardo Silva acertou linda assistência para o mesmo Cristiano Ronaldo surgir entre os zagueiros na pequena área e desviar com facilidade para as redes.

O atacante anotou o seu quarto gol aos 30 minutos, em finalização tranquila da entrada da área, pelo lado esquerdo. Antes do apito final, aos 45, William Carvalho aproveitou bate-rebate dentro da área para dar um leve toque na bola e selar a goleada fora de casa.

Pela mesma chave, a seleção da Sérvia bateu Luxemburgo por 3 a 1, fora de casa. Chegou, assim, aos sete pontos e figura na terceira colocação. O rival soma quatro e aparece na quarta posição.

FRANÇA E INGLATERRA VENCEM - Atual campeã mundial, a seleção francesa também chegou aos três pontos com facilidade. Jogando diante de sua torcida, no Stade de France, derrotou a modesta seleção de Andorra por 3 a 0. O primeiro gol saiu aos 17 minutos, quando Coman recebeu pela direita na entrada da área e bateu na saída do goleiro de Andorra.

O segundo veio aos 6 minutos da etapa final. Griezmann cobrou falta na área e Lenglet escorou de cabeça para o gol. Nos acréscimos, após cobrança de falta direta, a bola acertou o pé da trave direita do goleiro Josep Gomes e, no rebote, Ben Yedder completou rapidamente para as redes.

Os franceses chegaram aos mesmos 15 pontos da líder Turquia, mas seguem em segundo lugar no Grupo H. O time turco goleou Moldávia - Cenk Tosun marcou duas vezes - fora de casa. Pela mesma chave, a Albânia venceu a Islândia por 4 a 2. Mesmo assim, o time islandês segue em terceiro, com 12 pontos, enquanto o adversário soma nove e figura em 4º.

Pelo Grupo A, a seleção da Inglaterra teve mais trabalho do que esperava para superar Kosovo por 5 a 3, no St Marys Stadium, em Southampton. Raheem Sterling, Harry Kane, Mergim Vojvoda (contra) e Jadon Sancho, duas vezes, marcaram os gols da equipe anfitriã.

No segundo tempo, Kane perdeu a chance de marcar o sexto gol dos ingleses ao desperdiçar cobrança de pênalti quando a vantagem já era de dois gols. Pelo lado da equipe de Kosovo, Valon Berisha balançou as redes duas vezes e Vedat Muriqi anotou o terceiro, em cobrança de penalidade. O primeiro gol dos visitantes aconteceu logo aos 35 segundos de jogo, o que não chegou a abalar a confianã dos anfitriões.

O triunfo manteve o aproveitamento de 100% da Inglaterra nas Eliminatórias, com 12 pontos e na primeira colocação da chave. Kosovo tem oito e ocupa o terceiro posto. A República Checa está na segunda posição após vencer Montenegro por 3 a 0, fora de casa. Montenegro e Bulgária somam dois pontos cada e ocupam as últimas colocações da chave.