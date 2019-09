Preta Gil estreia ‘stand-up’ hoje à noite em teatro na Capital

Miriam Gimenes



11/09/2019 | 07:55



A atriz e cantora Preta Gil tem personalidade irreverente. Prova disso é que estreia hoje, às 21h, no Theatro Net (Rua Olimpíadas, 36), em São Paulo, o stand up Mais Preta Que Nunca. A apresentação, que se repete amanhã, no mesmo horário, faz retrospecto dos seus 45 anos de vida e 17 de carreira e, de maneira humorada, lembra histórias e canções que a acompanharam durante essa trajetória. A direção é de seu ex-marido, o ator e diretor Otávio Muller, pai de seu filho Francisco Gil.

A cantora, que interage o tempo todo com a plateia, fez questão de estar acompanhada de uma banda formada só por mulheres, com Zinha Franco no baixo, Flávia Belchior na percussão e bateria, e Taís Feijão no violão e guitarra. Com elas, cantará as canções sucessos como Sinais de Fogo e Vá se Benzer, uma seleção de hits de várias épocas que inclui Frenéticas, Gretchen, Menudo, RPM, Paralamas do Sucesso, Blitz e Gilberto Gil, entre outros. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 100 e podem ser comprados em www.sympla.com.br.