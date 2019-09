MIS recebe maratona de filmes de terror na ‘sexta-feira 13’

Vinícius Castelli



11/09/2019 | 07:53



A ‘sexta-feira 13’ será intensa no MIS (Museu da Imagem e do Som – Avenida Europa, 158), em São Paulo. A instituição do governo do Estado, em parceria com a Sony Pictures Home Entertainment, preparou uma maratona de filmes de terror para a ocasião.

E quem abre a programação, a partir das 23h, é o curta-metragem brasileiro Nervo. Desenvolvida pelo 3º Núcleo Experimental de Cinema do MIS, a obra conta de Nestor, homem bruto que explora sua mulher. Um dia ele percebe o desaparecimento de seu irmão, sujeito tão violento quanto ele. Desconfia de algo estranho quando, ao comer um bolinho de carne em sua casa, encontra uma unha na iguaria.

Em seguida será exibido o filme Corra!. No longa, Chris se relaciona com Rose. Ele acha que o comportamento amoroso e excessivo por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento dela com ele, um jovem negro. Mas, aos poucos, ele vê que há algo além.

Não ficam de fora as obras Nós e Mãe!. A participação é gratuita e a retirada de ingressos deve ser feita na recepção do espaço uma hora antes do início da primeira sessão.