Luchelle Furtado



10/09/2019 | 15:48

Na hora de montar o roteiro para viajar, muitas pessoas analisam os pontos turísticos mais interessantes do local para que nada passe batido. Dependendo do destino, essas atrações podem incluir avenidas e algumas das ruas mais famosas do mundo. É o caso da 5ª Avenida, em Nova York, nos EUA, e da Abbey Road, um dos símbolos da Inglaterra.

Avenidas e ruas mais famosas do mundo

Na galeria, veja algumas das vias mais famosas do planeta: