Obituário - 10 de setembro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, 8 de setembro

Emiko Kawamoto, 92. Natural do Japão. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 8, em Santo André. Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo (SP).

Maria José de Souza Oliveira, 92. Natural de Itabaiana (PB). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yaneo Nagata, 86. Natural de Pedro de Toledo (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 8. Crematório Vila Alpina.

Marcílio Cavalaro, 85. Natural de Santo Antônio de Posse (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Barros de Oliveira, 85. Natural de Canarana (BA). Residia no Centro de Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edite Pereira da Silva, 85. Natural de Santana (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gercino Vigorvino de Souza, 83. Natural de Tabira (PE). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Lourdes da Silva Favero, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Raymundo Nonato da Rocha Amorim, 81. Natural de Salvador (BA). Residia na Vila Vilma, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Frias Moreno, 81. Natural de Assis (SP). Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Celeste Domingues de Vasconcelos, 78. Natural de Portugal. Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisca Maria dos Santos Bogaro, 76. Natural de Mossoró (RN). Residia no Jardim Esther, em São Paulo (SP). Dia 8, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).

Pablo Paolinelli Aguilera, 76. Natural do Chile. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Renaldo Paulo de Almeida, 69. Natural de Lucélia (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daisy Maria Gico Alexandrinho, 68. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jairo Rodrigues de Jesus, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque Bandeirantes, em Santo André. Marceneiro. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivani Rauber Lopes, 60. Natural de Carazinho (RS). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Édison Simon, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Carlos da Silva, 53. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Jardineiro. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Zuleide Alves de Sousa, 48. Natural de Piripiri (PI). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jones Peres Rodrigues, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 6 de setembro

João Guarnieri, 92. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 6. Crematório Vila Alpina.

Akiko Kodama Sasaki, 85. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

José de Sousa Neto, 84. Natural de São João do Piauí (PI). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria Batista de Moura Silva, 81. Natural de Cupira (PE). Residia no bairro Montreal, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Rosimar Alves Lopes, 79. Natural de Tuntum (MA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Elisabete Sant’Anna de Abreu, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

José Estanislau Vaz Filho, 48. Natural de Astolfo Dutra (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 7 de setembro

Elydia Pinton Cordeiro, 95. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Diego Morales, 86. Natural de Guapiaçu (SP). Residia na Vila Tereza, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Phoenix.

Antonio Rodrigues Lemes, 85. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Helena Gomes Gianotto, 84. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Rita Baracho, 84. Natural de Nazaré da Mata (PE). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Antonio Borgani, 83. Natural de Irapuã (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Décio Bilaqui, 83. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Albino Sampaio, 80. Natural de Portugal. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Cleuridice da Silva, 74. Natural de Andradina (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Suely Alves, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Crematório Memorial de Santos (SP).

Eujacio Rocha da Silva, 71. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Francisco José dos Santos, 65. Natural de Santo Antonio de Lisboa (PI). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 8 de setembro

Francisco Nunes de Araújo, 92. Natural de Brotas de Macaúbas (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Maria Inês Venzol, 91. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Tereza da Silva Trindade, 82. Natural de Viçosa (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Lourdes Alves Martins, 82. Natural de Palmital (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Jacinto Pieretti, 80. Natural de Tapiratiba (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Geralda Luiza de Oliveira Souza, 80. Natural de Silverânia (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Aidê Aparecida da Silva Naciff, 78. Natural de Nova Aliança (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

José Monteiro Pinheiro, 73. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Edno Francisco Nascimento, 70. Natural de Rinópolis (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

José Walter dos Santos, 69. Natural de Boa Esperança (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Mercedes Porto Moreno, 68. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 4 de setembro

Maria Lúcia Ferreira, 69. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia Vila IVG, em São Paulo (SP). Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 5 de setembro

Zilda Maria Chaves, 97. Natural de Itinga (MG). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Margarida Botton Vectorazzi, 87. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Claudio Ferreira da Luz, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Mafra, em São Paulo (SP). Dia 5. Velado em São Caetano. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



São Caetano, sexta-feira, dia 6 de setembro

Ida do Carmo Gagliardi de Castro, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo (SP). Dia 6. Velado em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

São Caetano, sábado, dia 7 de setembro

Manoel Francisco Silva, 73. Natural de Macaé (RJ). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 8 de setembro

Júlia Passos de Oliveira, 60. Natural de Santo Antonio de Jesus (BA). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Tomino Lopes Baião, 79. Natural de Pompéia (SP). Residia no Parque Galícia, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal.

Maria Josefa da Silva, 70. Natural de Picos (PI). Residia em Diadema. Dia 6, em São Bernardo. Jardim da Colina.



MAUÁ

Therezinha Soares da Silva, 81. Natural de Ituaçu (BA). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.