Glamour Garcia relembra depressão e relata: - O que me trouxe à vida mesmo foi o teatro

10/09/2019 | 15:11



O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, acontece nesta terça-feira, dia 10, e essa foi exatamente a temática que o Encontro com Fátima Bernardes abordou. O programa contou com a participação de Luisa Possi, Pedro Carvalho e Glamour Garcia, que interpreta Britney em A Dona do Pedaço.

Glamour é transexual e faz o papel de uma mulher trans na atual novela das 21h da TV Globo. A atriz comentou que a comunidade LGBTQ+ tem uma tendência maior à depressão e suicídio e que vivemos em uma sociedade superficial.

- A gente vive numa sociedade que fica na superfície de tudo. E esse superficial acaba atrapalhando a gente a se aprofundar nos nossos sentimentos. Pensar em depressão, falando de pessoas trans, por exemplo, é um quadro muito abrangente. Muitas pessoas trans desenvolvem depressão pela perseguição sistemática

Após ouvir depoimentos sobre depressão da plateia e também dos demais convidados, Glamour relatou sua experiência na infância e adolescência:

- Eu sofri bastante. Mas a minha personalidade e a criação dos meus pais fizeram com que eu perseverasse. A gente tem que lembrar que bullying é um conjunto de ações que acabam culminando em violências sistemáticas. São violências verbais e físicas que trazem um retrocesso pessoal, é um processo de todas as perdas: da sua cidadania, autoconfiança, capacidade. Em muitos momentos, me senti completamente perdida, ausente de tudo isso. Autoestima zero, contou.

Para finalizar, a artista destacou a importância de uma boa rede de apoio e achar algo que te deixe feliz, que no caso dela foi o teatro:

- O que me trouxe à vida mesmo foi o teatro. Sempre tive quadros de depressão em muitos momentos por isso: pelo bullying, pela perseguição sistemática, as muitas agressões que infelizmente aconteceram. O teatro foi uma possibilidade de não só me desenvolver, mas de ter amor, ter anseio, de estudar, me entregar à vida.