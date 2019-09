Camiseta de Faustão foi presente do filho e custou 3,2 mil reais

10/09/2019 | 15:11



O apresentador Faustão deu o que falar no último domingo, dia 8, ao aparecer no Domingão do Faustão usando um figurino para lá de chamativo! No programa, ele revelou que a camiseta, com estampa de tigre, foi um presente do filho, João Guilherme, que se tornou seu figurinista.

Em tom de brincadeira, o apresentador afirmou que a peça era ridícula:

- Eu vim com esses cachorros ridículos que meu filho me deu. Agora é meu figurinista, disse.

A declaração, claro, deu o que falar nas redes sociais e a camiseta já teve seu valor revelado. A roupa é da grife italiana Moschino e pertence à uma coleção antiga da marca. A roupa pode ser encontrada à venda na internet pelo valor de 798 dólares, aproximadamente 3285 reais. Há também quem encontre a peça na promoção por um valor ainda salgado: 495 dólares, aproximadamente 2028 reais.