Plataforma online lança concurso para incentivar estudos para o Enem 2019

Da Redação, com assessoria



10/09/2019 | 15:18

A Kultivi, plataforma de ensino gratuito online, lançou o concurso “Estudou Ganhou” para os estudantes mais dedicados ao Enem 2019. Até o dia 30 de setembro, aqueles que tiverem mais horas de estudos dentro da plataforma acumulam pontos e concorrem a prêmios exclusivos.

O primeiro colocado no concurso vai ganhar um notebook Samsung E20. O segundo colocado ganha uma consultoria para a redação do Enem com dicas e correção de textos. Já o terceiro colocado levará um curso online de inglês. O quarto e o quinto ganham, respectivamente, um kit de camisetas e um voucher de R$ 300 da Vale del Rei.

Para participar, o estudante precisa se inscrever na premiação e no curso completo do Enem no site da Kultivi. A divulgação dos ganhadores vai ser feita por meio das redes sociais e por e-mail. Por isso, a dica para os participantes é estudar muito e ficar de olho nas redes e no endereço eletrônico cadastrado na plataforma.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga