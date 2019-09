Da Redação, com assessoria



10/09/2019 | 15:18

Os fãs de futebol têm movimentado as conversas que acontecem diariamente no Twitter, especialmente a torcida rubro-negra. De janeiro até agosto deste ano, o Flamengo (@Flamengo) foi o time esportivo mais mencionado na plataforma em todo o mundo – e o único brasileiro. Confira a lista dos 10 mais comentados no Twitter:

1. Flamengo (@Flamengo)

2. Manchester United (@ManUtd)

3. Barcelona (@fcbarcelona_br)

4. Real Madrid (@realmadrid)

5. Liverpool (@LFCBrasil)

6. Los Angeles Lakers (@Lakers)

7. Juventus (@juventusfc)

8. Paris Saint-Germain (@PSGbrasil)

9. AL Hilal (@Alhilal_EN)

10. Manchester City (@ManCityPT)



Times do Brasil

Já na lista deste ano dos 30 times esportivos mais mencionados no Twitter globalmente também estão Vasco da Gama (@VascodaGama), em 16º lugar; Corinthians (@Corinthians), em 21º; Palmeiras (@Palmeiras), em 23º; Fluminense (@FluminenseFC), em 24º; e São Paulo (@SaoPauloFC), em 26º.

