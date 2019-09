Twitter promove ações especiais de prevenção ao suicídio

Da Redação, com assessoria



10/09/2019 | 15:18

Hoje (10) é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e o Twitter anunciou uma série de ações especiais. As iniciativas incluem a ampliação do serviço de notificação para dar apoio aos usuários da plataforma e o lançamento de um emoji exclusivo em parceria com a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio.

No Brasil, o perfil do Centro de Valorização da Vida (CVV – @CVVoficial) receberá do programa Ads For Good créditos gratuitos para que possa promover e ampliar o alcance de seus conteúdos no Twitter. Assim, a entidade poderá dar mais visibilidade à data e ressaltar sua importância.

Já o serviço de notificação #ExisteAjuda visa dar suporte às pessoas que estejam em situação de risco de suicídio ou automutilação, encorajando-as a procurar ajuda de entidades competentes na área. Na prática, quando alguém fizer uma busca no Twitter por termos associados ao tema, o primeiro resultado será uma notificação incentivando a procura por apoio. No Brasil, a notificação mostra contatos do CVV.

Para fomentar conversas e dar mais visibilidade ao assunto, o Twitter se uniu globalmente à Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio para lançar um emoji especial com o símbolo oficial da campanha. A imagem poderá ser visualizada em Tweets publicados com as hashtags # DiaMundialDaPrevençãoDoSuicídi o, #PrevençãoDoSuicídio, #SetembroAmarelo e #WSPD2019.

O Twitter possibilita também que pessoas alertem sobre alguém que possivelmente esteja em situação de risco de suicídio ou automutilação por meio deste formulário. As denúncias são avaliadas por uma equipe de profissionais que informa o usuário sobre o relato recebido, fornece os recursos disponíveis e incentiva a procura de apoio.

