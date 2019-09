Modelo da Victoria's Secret, Lais Ribeiro está noiva de jogador de basquete!

10/09/2019 | 14:10



Atenção, temos mais uma noiva para a conta! No último sábado, dia 7, a modelo brasileira Lais Ribeiro anunciou seu noivado com o jogador de basquete Joakim Noah. Em seu Instagram, ela dividiu a novidade com seus seguidores ao postar uma foto tirada no momento do pedido, que foi feito durante o festival Burning Man, nos Estados Unidos.

Estou um pouco atrasada com as fotos do Burning Man e, claro que eu não toquei no meu celular por 5 dias e eu não tenho uma única foto, mas graças ao meu BFF, Jerome Duran, ele capturou um dos melhores momentos da minha vida. Joakim Noah me surpreendeu no meu lugar favorito no mundo e me pediu em casamento. Eu não poderia estar mais feliz! Nós vamos nos casar, pessoal, escreveu ela na legenda da foto.

Nos comentários, o jogador escreveu o seguinte:

Te pedir em casamento foi uma das decisões mais fáceis da minha vida. Ver aquele sorriso percorrendo a playa... eu nunca esquecerei isso. Eu sempre estarei aqui, picanha!!! Eu sei que você sabe porque eu te digo isso todos os dias. Eu te amo. Esse casamento está prestes a ser irado.

O casal começou a namorar em 2018 e, vira e mexe, encantam com cliques em meio à natureza em suas redes sociais.