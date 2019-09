Do aeroporto para o mar, Italo Ferreira ganha bateria com prancha emprestada

10/09/2019 | 12:58



O brasileiro Italo Ferreira viveu uma das maiores emoções de sua vida nesta terça-feira na disputa do Isa Games. O surfista teve uma série de problemas para chegar ao Japão e desembarcou em Miyazaki em cima da hora. Então ele foi direto do aeroporto para a praia e chegou quando a sua bateria já estava no final, mas conseguiu avançar.

"Do aeroporto direto para a bateria. Uma das coisas mais loucas que já fiz", escreveu Italo Ferreira em suas redes sociais. Logo que chegou na areia da praia, Filipe Toledo já estava esperando por ele com uma prancha na mão. Emprestou para o amigo, que entrou no mar com uma bermuda de pano grosso, com bolsos, algo impensável no esporte de alto rendimento.

Italo Ferreira teve muita dificuldade para chegar ao Japão porque teve o seu passaporte com todos os vistos furtado nos Estados Unidos. Mas ele correu atrás de toda a documentação necessária e conseguiu chegar em cima da hora no torneio. E contou com a ajuda dos brasileiros para não perder a viagem.

Filipinho já tinha vencido a sua bateria na competição, avançando para a segunda fase. E Italo Ferreira entrou correndo na água com sua bateria faltando 8 minutos para acabar. Mas foi suficiente para ele pegar boas ondas e ganhar a sexta bateria do masculino com 13,46 pontos, à frente de Leandro Usuña, da Argentina (12,60), do mexicano Dylan Southworth (11,34) e do norueguês Frode Goa (3,13).

Foram disputadas 28 baterias da primeira fase e os principais atletas avançaram. Destaque para o veterano e 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, que ganhou a sua bateria também marcando 11,77 pontos. A participação no evento serve para garantir que um surfista seja elegível para os Jogos de Tóquio. Slater já avisou que sonha disputar a Olimpíada em 2020.

FEMININO - A disputa das mulheres terminou no Japão e a campeã acabou sendo a peruana Sofia Mulanovich, de 36 anos, que foi campeã mundial de surfe em 2004. Ela superou a brasileira Silvana Lima, que fez uma competição muito boa e foi prata, para ficar com o ouro. Bianca Buitendag, da África do Sul, foi bronze, enquanto que a norte-americana Carissa Moore ficou na quarta posição.

Quem também chegou longe no evento foi a brasileira Tatiana Weston-Webb, que caiu apenas na sexta fase e, na repescagem, não conseguiu ficar entre as duas mais bem colocadas e perdeu a chance de disputar a final no Isa Games. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) está com representantes em Miyazaki para ajudar os brasileiros no local.