Chevrolet Onix Joy 2020 ganha visual atualizado e novos opcionais

Leo Alves



10/09/2019 | 12:48

A Chevrolet renovou o visual do Onix Joy 2020. Versão de entrada do carro mais vendido do Brasil, ele incorpora o visual das demais versões. Entretanto, isso deve durar pouco tempo, já que a nova geração do hatch está prestes a ser lançada.

Novidades Chevrolet Onix Joy 2020

Embora tenha recebido o visual externo que estreou em 2016, por dentro a iluminação âmbar do painel foi mantida. Essa versão também não conta com o sistema MyLink nem como opcional, sendo oferecida uma central multimídia mais simples.

De série, o Onix Joy traz ar-condicionado, direção elétrica, travas e vidros elétricos. O sistema multimídia e o ajuste elétrico do retrovisor são oferecidos como opcionais.

Pacote Black

Outra novidade é o pacote Black. Ele adiciona luz de posição diurna em LED, rodas de 15 polegadas com calotas escurecidas, maçanetas pintadas na mesma cor da carroceria, e logotipo da Chevrolet, moldura da grade e retrovisor pintados em preto.

Cores

Ao todo, seis opções de cores estão disponíveis para a versão: Branco Summit, Prata Switchblade, Vermelho Chili, Cinza Graphite, Preto Ouro Negro e a nova cor Azul Blue Eyes.

Foto: Divulgação Chevrolet apresenta o novo visual do Onix Joy Foto: Divulgação Chevrolet apresenta o novo visual do Onix Joy Foto: Divulgação Chevrolet apresenta o novo visual do Onix Joy Foto: Divulgação Chevrolet apresenta o novo visual do Onix Joy Foto: Divulgação Chevrolet apresenta o novo visual do Onix Joy