Beatriz Ceschim



10/09/2019 | 12:48

A MINI anunciou o lançamento de seu primeiro modelo inteiramente elétrico: o MINI Cooper SE. O carro, com visual baseado no MINI Hatch de 3 portas, começa a ser produzido em novembro de 2019. Ele é equipado com um motor elétrico, capaz de entregar 184cv de potência e 270 Nm de torque instantâneos.

O MINI Cooper SE agrega baterias de alta voltagem, com células de íons de lítio divididas em 12 módulos. O sistrema tem capacidade de 32,6 kWh e garante autonomia de até 270 quilômetros. Já a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,3 segundos.

O motorista poderá escolher entre quatro modos de condução: Sport, MID, Green e Green+. O Sport tem respostas mais rápidas e direção mais diretas, enquanto o MID se preocupa com o conforto. Os Green focam na economia, sendo que o Green+ prioriza a máxima eficiência, podendo reduzir ou desativar funções de aquecimento e ar-condicionado para aumentar a autonomia.

MINI Cooper SE

O preço do novo elétrico ainda não foi divulgado, nem a data exata do seu lançamento. Enquanto o modelo não chega, os curiosos podem dar uma olhadinha no design do MINI Cooper SE:

MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro MINI Cooper SE: primeiro elétrico da marca será lançado em novembro































Crédito das imagens: Divulgação