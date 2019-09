Turismo rural em Portugal: passeios no Alentejo

Redação



10/09/2019

O conceito de turismo rural vai muito além do cenário campestre. Ele tem a intenção de colocar as pessoas em contato com a natureza por meio de experiências autênticas e tradicionais do local. Portugal é um ótimo destino para quem quer postar nesse tipo de viagem.

Divulgação Turismo rural em Portugal é opção para viajantes

Turismo rural em Portugal

O Alentejo, maior região de Portugal, é um importante destino de turismo rural. O local tem diversas propriedades com muito verde e sossego, localizadas bem longe de grandes cidades. Muito diferentes de redes de hotéis e resorts, essas opções de hospedagem alojam poucas pessoas por vez, garantindo acolhimento, tranquilidade e a experiência de sentir-se em casa, mesmo em outro continente.

Longe do trabalho, dos estudos e das obrigações, é maravilhoso deixar de lado o celular e junto com ele as preocupações. A partir daí, basta aproveitar o sol, o som dos pássaros, um bom livro ou um momento de descanso absoluto.

Divulgação Curtir alguns dias na natureza pode ser uma experiência agradável

Hospedagens

No Agroturismo Monte Alto, que fica em Campo Maior, próximo à fronteira com a Espanha, há uma deliciosa piscina para curtir no verão. Já o Monte do Giestal, perto de Santiago do Cacém, conta com um excelente spa para garantir que seus hóspedes relaxem, com hidromassagem, sauna, banho turco, massagens e muito mais.

Também em Santiago do Cacém está o Santiago Hotel Cooking & Nature, que se dedica à gastronomia. Todos os dias, de manhã e à tarde, há workshops planejados pelo chef Daniel Censi, que ensinam como a fazer sobremesas, smoothies ou preparar refeições no forno a lenha.

Na Herdade da Matinha, em Cercal do Alentejo, o destaque são os cavalos, criados com tanto cuidado e carinho que são considerados membros da família. É possível explorar os arredores com eles ou participar de workshops. O local ainda oferece aulas de ioga e piqueniques, além de experiências de agricultura sustentável, como colher ingredientes na horta biológica ou plantar uma árvore.

Próximo a Beja está o Vila Galé Clube de Campo, onde é possível sobrevoar os campos em um passeio de balão. Há também safáris de jipe, tiro aos pratos, moto 4, paintball e canoagem.

