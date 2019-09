PM recupera três caminhões roubados e detém um em Diadema

Do Dgabc.com.br



10/09/2019 | 12:35



A PM (Polícia Militar) recuperou três caminhões com mercadoria roubada e prenderam um motorista -- cujo nome não foi divulgado --, de 40 anos. A ação ocorreu durante a madrugada de segunda-feira (9), na avenida Chico Mendes, em Diadema.

Equipes do 24º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) encontraram dois dos veículos no endereço e o terceiro na rua das Perobas, todos com carga suspeita. O motorista foi encontrado em um dos caminhões. O restante estava abandonado.

A Polícia Civil foi acionada para solicitar perícia aos veículos e, após apurações, foi descoberto que eles haviam sido roubados de uma empresa localizada em São Bernardo.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e o rapaz detido foi conduzido ao 1º DP (Centro) de Diadema. Ele foi indiciado por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.