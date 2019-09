Maiara deixa mensagem ciumentinha para Fernando Zor no camarim, mas é surpreendida pelo sertanejo

10/09/2019 | 12:10



Maiara vive dando o que falar por conta de seu namoro com Fernando Zor. E agora a cantora compartilhou em seus Stories um recadinho que deixou na porta do camarim do amado, mostrando um novo capítulo da história dos dois - e que é bastante ciumenta. A irmã de Maraísa colou uma folha de papel na entrada do local e escreveu uma lista de regras que o amado deveria seguir. Pelas ordens da namorada, a dupla de Sorocaba teria que seguir essas recomendações:

Fernando, só pra te lembrar:

1. Nada de rainha

2. Nada de cachaça

3. Do palco pro hotel dormir bem bonitinho

4. Te amo muito!

Porém, o cantor resolveu dar o troco na brincadeira de Maiara e preparou uma surpresinha para a voz de Não Abro Mão. A apresentadora do Só Toca Top achava que o namorado estava em uma balada no Rio de Janeiro, mas na verdade Fernando se escondeu com um buque de flores no quarto da cantora quando ela não estava. Ao abrir a porta, Maiara levou um susto com o namorado no escuro, mas ficou muito feliz com o ato apaixonado do artista:

Me enganaram direitinho. Que saudade que eu tava meu Deus, como não se apaixonar por um homem desse? Tão meu amor!, escreveu Maiara quando postou o vídeo do momento no Stories.