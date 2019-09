Rêgo Barros não comenta sobre Carlos; ele é responsável pelo tuíte que fez, diz

10/09/2019 | 11:40



Ao ser questionado sobre uma postagem de Carlos Bolsonaro no Twitter, em que o filho do presidente afirma que a transformação que o Brasil quer não virá por vias democráticas, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, disse que "o que é tuitado nas redes sociais pessoais é de responsabilidade de quem o fez". "Nosso foco é a recuperação do presidente", acrescentou, durante coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira, 10.

"Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos... e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes!", escreveu nesta segunda no Twitter o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSC).

O porta-voz afirmou não saber se o presidente Jair Bolsonaro tomou conhecimento do tuíte ou se comentou sobre o assunto. "Acredito que o vereador tenha conversado sim com o presidente da República", disse Rêgo Barros.

Ainda segundo o porta-voz, Carlos Bolsonaro, assim como a primeira-dama Michelle Bolsonaro, estão como acompanhantes do presidente no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde Bolsonaro se recupera de uma cirurgia realizada no domingo para correção de uma hérnia incisional.

"O velho passa bem, tomou uma ducha agora pouco e a recuperação vai muito bem após mais uma cirurgia em virtude de tentativa de assassinato por ex-membro do PSOL", escreveu Carlos há pouco no Twitter, em referência a Adélio Bispo de Oliveira, o homem que esfaqueou o presidente há um ano.