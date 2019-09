SPE corrige: projeção do PIB em 2019 passou de 0,81% para 0,85% em 2019

10/09/2019 | 11:12



O subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, Marco Cavalcanti, esclareceu na manhã desta terça-feira, 10, que a equipe econômica atualizou a projeção para alta do Produto Interno Bruto em 2019 de 0,81% para 0,85%. No documento divulgado mais cedo pela pasta, com o arredondamento dos porcentuais, a SPE havia informado que a projeção de PIB para este ano tinha sido "mantida em 0,8%".

A estimativa faz parte da grade de parâmetros que a equipe econômica utilizará no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do quarto bimestre, que será divulgado no próximo dia 20.

O documento da SPE não traz atualização para a projeção de inflação dos próximos anos.

A última versão desse relatório, divulgada em julho, trazia uma estimativa para 2020 de alta para o PIB em 2,2% (ou 2,17% no Projeto de Lei Orçamentária Anual).

A nova estimativa da Pasta para o PIB do próximo ano deve ser divulgada apenas em novembro.

No último Relatório Focus, elaborado pelo Banco Central a partir das estimativas do mercado, as projeções para a alta do PIB eram de 0,87% em 2019 e 2,07% em 2020.