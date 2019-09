Após polêmicas, pai de Britney Spears deixa tutela e cantora tem nova cuidadora

10/09/2019 | 11:10



Britney Spears tem uma nova tutora! De acordo com o TMZ, Jodi Montgomery é a nova cuidadora da cantora e deve ficar no cargo pelo menos até janeiro de 2020. A decisão da justiça se deu depois que o pai de Britney, Jamie Spears, pediu para se afastar do posto por causa de problemas de saúde, escolhendo pessoalmente Jodi para ficar em seu lugar. A publicação ainda explicou que Jodi tem os mesmos poderes que Jamie tem sobre a cantora.

Britney estava sob tutela do pai de 2008, quando foi levada a um hospital após uma intervenção psiquiátrica. Todo o caso de tutela da cantora está sendo revisto pela justiça norte-americana. Em maio deste ano, a mãe de Britney pediu que o tribunal investigasse os 11 anos de tutoria de Jamie na vida da artista.

O caso ficou mais complicado depois que o ex-marido de Britney alegou que o pai da cantora teria abusado sexualmente de um dos filhos do ex-casal. Além disso, em maio deste ano, a artista teria sido internada em uma clínica de saúde mental contra sua própria vontade, sendo obrigada a tomar remédios. Na época, os advogados de Britney entraram com uma ação pedindo mais liberdade e ajustes em sua tutoria. Para piorar toda a situação, o psiquiatra da cantora, Dr. Timothy Benson, morreu no fim de ano. Era ele quem deveria apresentar ao juiz um relatório sobre a saúde mental da loira, que endossaria o pedido da troca definitiva da tutela pedida por Lynne Spears.

Entre os deveres de Montgomery está a restrição de visitantes por qualquer meio, exceto do advogado de Britney, além de poder reter seguranças, se comunicar com os médicos dela e ter todo acesso ao registro médico da beldade.