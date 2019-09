Contra intolerância, Ivete Sangalo incentiva em show beijos e abraços entre fãs

10/09/2019 | 10:59



Ivete Sangalo interrompeu parte do show que fez no Rock In Rio Lisboa para falar sobre intolerância e amor para uma multidão de fãs que se aglomeraram para ver a cantora de perto. Em um dos momentos da apresentação realizada no domingo, 8, Ivete incentivou os fãs a se beijarem e se abraçarem à vontade. "Porque a vida passa e a gente fica se importando com o que o outro está achando quando, na verdade, o outro que condena, que é intolerante, ele começa intolerante consigo, ele não compreende o que está dentro dele", declarou.

No mesmo fim de semana, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou a retirada da Bienal Internacional do Livro de todas as edições do HQ da Marvel em que dois rapazes aparecem trocando beijos. O youtuber Felipe Neto chegou a comprar milhares de exemplares da publicação e de outras com conteúdo LGBT para serem distribuídos gratuitamente na Bienal.

"São diferentes formas de amar e todas elas são importantes na construção das nossas vidas, da nossa sociedade sadia. Não vai haver nunca uma sociedade sadia, onde o direito de amar for para alguns e não para todos", afirmou Ivete Sangalo.

A artista também lembrou que faz questão de cantar Além do Horizonte para garantir que "sempre há um lugar bonito para viver em paz". "E esse nosso horizonte está cada vez mais difícil... A gente ter a liberdade de poder amar. Quando queremos amar, tem sempre alguém que quer dizer para nós que não é possível amar do jeito que a gente quer amar", disse.