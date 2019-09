Bolsonaro está disposto e em 'contínua melhora', afirma boletim médico

10/09/2019 | 10:44



A equipe médica que acompanha o presidente Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, informou na manhã desta terça-feira, 10, por meio de boletim médico, que o mandatário se encontra em "contínua melhora" e permanecerá com dieta líquida à base de chá, gelatina, água e caldo ralo. Não há previsão de alta e as visitas permanecem restritas. "Após 48 horas da cirurgia permanece afebril", diz o documento.

O boletim, assinado pelo cirurgião-chefe Antônio Macedo, pelo clínico Leandro Echenique, pelo diretor-médico do Hospital Vila Nova Star, Antônio Antonietto e pelo médico da Presidência da República, Ricardo Peixoto Camarinha informa ainda que o presidente dormiu bem e acordou disposto. Além disso, a equipe médica afirma que Bolsonaro continuará fazendo caminhadas.

O presidente se recupera de uma cirurgia realizada no domingo, 8, para correção de uma hérnia incisional. Foi o quarto procedimento cirúrgico a que ele foi submetido após ter sido esfaqueado há um ano, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG).