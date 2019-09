Outono na Ásia: como aproveitar o que há de melhor no continente

Redação



10/09/2019 | 09:18

O verão no Hemisfério Norte está chegando ao fim. Antes do inverno chegar, o outono vem para colorir ruas inteiras com suas folhagens alaranjadas e dias ensolarados, mas com baixas temperaturas. A Shangri-La Hotels and Resorts preparou um roteiro com quatro destinos na Ásia para conhecer durante a estação.

Como aproveitar o outono na Ásia

Tailândia

Divulgação A culinária é uma opção para todos os gostos

Os melhores períodos para visitar o sudeste asiático são entre março e abril ou setembro e outubro. Uma boa sugestão do Shangri-La Hotel, Chiang Mai é aproveitar os típicos Mooncake, bolinhos tradicionais do Festival da Lua, que acontece sempre no 15º dia do oitavo mês do calendário lunar – este ano, 13 de setembro.

A Lua cheia é personagem de destaque na festa que vira a noite com bebidas e danças típicas e, claro, muito Mooncake. No Shangri-La é possível comprar uma caixinha com quatro ou oito bolinhos, cujos sabores são de frutas e nozes, recheados com semente de lótus e creme à base de ovo.

Istambul

Divulgação Istambul é uma opção para aproveitar no outono

Para quem acha que só de verão vive Istambul, na Turquia, vale a pena conhecer todas as atrações que a cidade prepara para o outono. A partir de setembro, moda, gastronomia, arte e cinema tomarão conta da região.

O Shangri-La Bosphorus, no estreito de mesmo nome que divide Istambul entre Europa e Ásia, é a melhor pedida para quem quer aproveitar ao máximo todos os eventos que acontecerão por ali no período, desde a Istambul Fashion Week, o Festival de Cinema Filmekimi, o Istanbul Coffee Festival e a 16ª Bienal de Instambul até a 14ª Contemporary Istanbul, um evento de arte que recebe galeristas de arte moderna.

Os hóspedes da Shangri-La podem contar com o Rolls-Royce exclusivo do hotel para realizar seus passeios e aproveitar ao máximo cada um dos eventos.

Tóquio

Divulgação As folhas também são uma características de Tokyo

Se na primavera as flores de cerejeira são a principal atração natural do Japão, no outono, as momiji roubam a cena. As árvores de bordo vão lentamente mudando do verde para um tom alaranjado até ficarem vermelhas, cor que é o símbolo da vida no Japão.

Para celebrar o período, o Shangri-La Tokyo investiu na criação de experiências gastronômicas. No Lobby Lounge será servido o Autumn Afternoon Tea, de 1 a 30 de setembro e de 1 a 30 de novembro, entre às 14:30 e às 17:30h, de segunda à sexta (começando às 13h aos finais de semana e feriados).

Já o Piacere, restaurante italiano do hotel, criou um menu para celebrar o período. Ele estará disponível a partir de 21 de setembro, no almoço ou jantar, com opções de três, quatro, cinco ou oito pratos.

Pequim

Divulgação Beijing conta com festivais durante a estação

Outra cidade para curtir o Festival de Meio de Outono é Pequim, na China. O Museu de Costumes Populares realiza no dia 13 de setembro um evento gastronômico e cultural para celebrar a data. Há atividades para toda a família, desde a pintura de pequenos coelhos de cerâmica, até a solução de enigmas de lanternas penduradas pelo local.

Das janelas do China Worls Summit Wing, localizado entre o 64º e 80º andares do edifício que abriga o China World Shopping Mall, é possível acompanhar o céu e suas colorações de outono, seja nas suítes da ala oeste, na piscina infinita do 78º andar, por meio da luneta no Foyer do 64º andar ou durante o jantar em qualquer um dos cinco restaurantes do hotel.

