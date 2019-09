Pai da atriz Juliana Paiva morre após sofrer infarto

10/09/2019 | 09:11



O pai da atriz Juliana Paiva, Gilmar dos Santos, de 64 anos de idade, morreu na segunda-feira, dia 9, após sofrer um infarto em casa. De acordo com o colunista Leo Dias, a atriz, que estará em Salve-se Quem Puder, estava nos Estúdios Globo quando recebeu a triste notícia.

Gilmar estava no apartamento da família em um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando passou mal. Moradores do condomínio se mobilizaram para ajudar o pai da atriz. Bombeiros chegaram o local e fizeram massagem cardíaca ateá a chegada da ambulância, no entanto, ele não resistiu.

Juliana era a única filha de Gilmar, que também deixa a esposa Maria Cristina Paiva, de 61 anos de idade e mãe da atriz. Por enquanto, a beldade não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais, mas no Dia dos Pais prestou uma homenagem ao pai no Instagram.

Obrigada por tanto, meu melhor amigo! Eu te amo!, escreveu ela na ocasião.