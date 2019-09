Ana Hickmann fala sobre novo julgamento do cunhado

10/09/2019 | 09:10



Ana Hickmann usou o Instagram na manhã desta terça-feira, dia 10, para pedir orações aos seguidores e fãs em nome do cunhado Gustavo Correa. O empresário será julgado em segunda instância nesta tarde pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que irá decidir o recurso feito pelo Ministério Público contra a decisão da juíza que absolveu o irmão de Alexandre Correa, marido da apresentadora, na acusação de homicídio em 2016, quando ele matou Rodrigo Augusto de Pádua, fã de Hickmann que invadiu hotel em que Gustavo, sua ex-esposa Giovanna Oliveira e a apresentadora da Record TV estavam e fez os três de reféns. Gustavo havia sido absolvido inicialmente e a juíza havia entendido que ele agiu em legítima defesa. O Ministério Público de Minas Gerais, no entanto, enxergou o caso como homicídio doloso por Gustavo ter disparado três tiros na nuca de Pádua e recorreu da decisão.

Hoje estou aqui para pedir para todos rezarem pela minha família, rezarem pelo Gustavo. Mais uma vez enfrentamos a justiça. Precisamos de força. A fé é o que nos acalma e da força. Mais uma vez temos que reviver a dor e a tortura que passamos naquele quarto de hotel, este pesadelo parece que não tem fim. Já choramos muito. O sofrimento não tem fim, desabafou ela no início do texto.

Em seguida, saiu em defesa de Gustavo explicando, mais uma vez, o que aconteceu no fatídico dia:

O Gustavo foi um herói , nos salvou. Foi Deus quem deu coragem à Gustavo para enfrentar aquele psicopata armado , que atirou contra a minha cabeça, que acabou acertando Giovana. Ele que estava pronto para tirar a vida de todos que estavam naquele quarto. O Gustavo já foi julgado e a Juíza de Minas Gerais absolveu meu irmão, legítima defesa. E agora ele está de volta para se defender .O Tribunal de Justiça de Minas Gerais irá julgar o recurso da Juíza que absolveu Gustavo. Não somos diferentes de ninguém. Respondemos a justiça igual a todo mundo. Mas não é possível que alguém que livrou a família de ser morta , ainda tenha que passar por isso. Todos devemos ter o direito de defender a própria vida e daqueles que amamos. Deus ilumine o Gustavo e o nosso advogado Dr Fernando José da Costa @gutoghbc #familia #fé, finalizou.

No dia anterior, Ana já havia falado sobre o momento difícil da família

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais amanhã à tarde vai julgar o recurso feito pelo Ministério Público contra a decisão da juíza que absolveu meu irmão e cunhado Gustavo Correa de uma injusta e absurda acusação de homicídio. Confiamos na justiça e amanhã, se Deus quiser, os desembargadores manterão a sentença absolutória, que entendeu que meu cunhado agiu em legítima defesa. Ele foi o herói da história, salvou a minha vida e da Giovana. Estamos desde 21/5/2016 vivendo um pesadelo sem fim com tudo isto, convivendo diariamente com traumas, dores, cicatrizes e fantasmas e o sofrimento do meu cunhado por ainda estar sendo acusado de homicídio, mas amanhã isto tudo vai acabar!!! Se Deus quiser , eu tenho fé. Queremos seguir em frente. Queremos por um ponto nesta página , porque apagar é impossível. @gutoghbc #familia #justica, escreveu na rede social.

Gustavo também já se manifestou na web. Nos Stories, ele falou sobre a insônia horas antes do julgamento e também agradeceu o apoio do público:

Gostaria de agradecer as inúmeras mensagens que eu estou recebendo. Infelizmente, não cosigo responder a todas. Sigo confiantes na justiça e esperando que a decisão de amanhã seja a mesma que a da juíza: legítima defesa, escreveu.