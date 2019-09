10/09/2019 | 08:44



O furacão Dorian deixou pelo menos 45 mortos nas Bahamas, de acordo com novo balanço provisório anunciado na noite de domingo, diz 9, pela polícia local. No total, 37 corpos foram encontrados na Ilha de Abaco e oito em Grand Bahama. Autoridades, porém, dizem que muitas pessoas ainda estão desaparecidas e que o total de mortos deve aumentar. Mais de uma semana após ser devastado, o norte das Bahamas ainda vive o caos, com milhares de pessoas esperando resgate nas ilhas mais afetadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.