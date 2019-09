Fujimori é internado em Lima após apresentar problemas cardíacos

10/09/2019 | 08:42



O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, de 81 anos, foi internado no sábado (7) em uma clínica de Lima após sofrer problemas cardíacos, informou nesta segunda-feira, 9, seu médico, Alejandro Aguinaga. Ele explicou que o ex-presidente, que governou o Peru de 1990 a 2000 e foi condenado a 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade, apresentou um quadro de fibrilação auricular e problemas pancreáticos que serão avaliados.

O médico afirmou ainda que Fujimori foi levado à Clínica Centenário, onde está sendo submetido a exames. Ele foi enviado para uma base policial na capital, em janeiro, após a anulação do indulto de Natal que havia recebido, em 2017, por razões humanitárias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.