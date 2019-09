Do Dgabc.com.br



10/09/2019 | 07:40



O Banco do Brasil informou à Prefeitura de Santo André que aumentou a nota de risco fiscal da administração, de C para B, o que permite ao Paço contrair novas linhas de financiamento.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) soube da nova classificação do rating em reunião com o superintendente regional do Banco do Brasil, Elias Almeida da Silva. No encontro, foi confirmado também que a cidade possui uma pré-aprovação de R$ 20 milhões para modernização da administração municipal por meio do PEM (Programa de Eficiência Municipal).