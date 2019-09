CBF divulga a tabela detalhada da 21ª até a 27ª rodada do Brasileirão

09/09/2019 | 23:32



A CBF divulgou nesta segunda-feira a tabela detalhada dos jogos, com datas, horários e locais, que serão realizados entre a 21ª e a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira destas jornadas terá a sua abertura no próximo dia 25, com quatro confrontos, e contará com outros quatro duelos no dia 26.

A 21ª rodada começa com o embate entre Ceará e Cruzeiro, às 19h15, no Castelão, na mesma noite que contará com outros três jogos às 21h30: São Paulo x Goiás, no Morumbi, Flamengo x Internacional, no Maracanã, e Bahia x Botafogo, na Fonte Nova.

E a entidade que controla o futebol nacional confirmou que esta mesma 21ª rodada só poderá ser concluída nos dias 2 e 3 de outubro, por causa do envolvimento de Corinthians e Atlético-MG nas semifinais da Copa Sul-Americana. No primeiro destes dias, os atleticanos vão receber o Vasco no estádio Independência, às 19h15, em Belo Horizonte, enquanto no segundo os corintianos terão pela frente a Chapecoense, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó.

Ou seja, essa 21ª rodada só será finalizada após o disputa de toda a 22ª, que começará no próximo dia 28, um sábado, com a partida Flamengo x São Paulo, às 19 horas, no Maracanã, e terá nada menos do que nove jogos no dia 29.

A divulgação da tabela detalhada também serviu para confirmar que ocorrerão dois confrontos às 11 horas neste período de disputas da competição. Pela 22ª rodada, o Corinthians vai atuar pela manhã contra o Vasco em sua arena, em São Paulo, no próximo dia 29, enquanto o Cruzeiro fará neste mesmo horário contra o Internacional, no dia 5 de outubro, no Mineirão, o duelo que abrirá a 23ª rodada.

Já a última destas rodadas detalhadas pela CBF, a 27ª, ocorrerá entre os dias 19 e 21 de outubro. E para o dia 20, um domingo, o clássico entre Flamengo e Fluminense foi agendado para começar às 18 horas, no Maracanã.