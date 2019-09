Havan projeta abertura de duas lojas no Grande ABC

Da redação



10/09/2019 | 05:02



A Havan, loja de departamentos com sede em Brusque, em Santa Catarina, vai abrir duas lojas no Grande ABC, uma em Santo André e outra em São Bernardo.

No caso de Santo André, o estabelecimento deve ser anexo ao Walmart, na Avenida dos Estados, no Parque João Ramalho. A Prefeitura andreense confirmou que o Walmart pediu alvará de divisão do prédio e que a solicitação foi autorizada na sexta-feira.

“Na esteira das boas notícias, Santo André segue gerando emprego e renda e temos agora a chegada da Havan, comunicado pelo seu presidente (Luciano Hang, conhecido pelo apoio ao presidente Jair Bolsonaro, PSL). Há alguns meses estamos conversando e acertando a regularização com a empresa. A rede também terá nova loja em São Bernardo, somando assim cerca de 2.000 novos empregos para a região”, disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato.

Segundo a Rádio ABC, cada uma das lojas deve gerar 200 empregos e a meta da empresa é instalar ao menos uma unidade em cada cidade da região, em uma expectativa de abertura de 2.000 postos de trabalho.

Sobre o Walmart, que chegou a fechar as portas em Santo André, a tendência é a de reabertura do local com menor tamanho, seguindo tendência da marca norte-americana de enxugamento de espaço. Já a respeito da loja em São Bernardo, a Havan não informou o local.

A Prefeitura de Santo André ressaltou que a chegada da Havan mantém otimismo com relação à abertura de empresas na cidade, como Rede D’Or São Luiz, Grupo Leforte, Zeiss Vision Center, Sicoob e Burger King. “Juntas, investiram aproximadamente R$ 55 milhões na cidade, com geração de quase 400 empregos diretos e indiretos”, disse o Paço.