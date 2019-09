Flamengo anuncia venda antecipada de 50 mil ingressos para a 'decisão' com Santos

09/09/2019 | 21:20



A boa fase do Flamengo dentro de campo se reflete nas arquibancadas dos estádios onde a equipe joga. A diretoria do clube da Gávea anunciou na noite desta segunda-feira que mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de sábado, às 17 horas, contra o Santos, no Maracanã, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo vai valer o título simbólico do primeiro turno da competição nacional. Os cariocas somam 39 pontos, contra 37 dos santistas. O Palmeiras, com um jogo a menos e 33 pontos, tem chance de chegar aos 36 se vencer o Fluminense nesta terça-feira, em São Paulo, em confronto atrasado da 16ª rodada da competição.

O Flamengo confirmou nesta segunda-feira que um total de 50.508 bilhetes foram comercializados para este confronto de sábado com o time santista, sendo que os setores Leste Inferior, Leste Superior e Leste Mais do Maracanã já estão esgotados. A venda para o público em geral será aberta nesta terça-feira, depois de inicialmente estar disponível apenas para os sócio-torcedores. Os preços dos bilhetes variam de R$ 40 a R$ 605.

E o ótimo momento vivido pelo Flamengo também tem ajudado a causar um impacto importante na adesão de novos sócios-torcedores ao time. Nesta segunda-feira, o clube anunciou que atingiu a marca de 123 mil, um recorde na história rubro-negra. Esse número superou os 122 mil contabilizados como sócios-torcedores em dezembro de 2017, quando o time estava na disputa do título da Copa Sul-Americana, que acabou sendo conquistado pelo Independiente, da Argentina, na decisão da competição.

O elenco rubro-negro voltou aos treinamentos nesta segunda-feira à tarde, no Ninho do Urubu. Orientados pelo técnico Jorge Jesus, os jogadores fizeram um trabalho físico e festejaram a possibilidade de ter uma semana de treinamento antes do próximo jogo. Além de exercícios físicos na academia, os atletas se exercitaram no gramado do CT.

O armador Franco Balbi, o ala-pivô Olivinha e o pivô Léo Demetrio, jogadores do time de basquete do Flamengo, estiveram visitando o novo módulo do Ninho do Urubu e se encontraram com alguns atletas do futebol. Jorge Jesus "ensinou" o lateral-direito Rodinei, de 1,75m de altura, como "marcar" Olivinha (2,03m). Depois, o defensor acertou um lance livre no encontro descontraído entre os atletas do clube.