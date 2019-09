Moradores do Riacho Grande denunciam assaltos em ônibus

Aline Melo



10/09/2019 | 07:00



Moradores do subdistrito do Riacho Grande, em São Bernardo, estão assustados com série de assaltos aos ônibus que fazem a ligação entre a região central da cidade e a localidade. Segundo funcionários da SBCTrans, concessionária que opera o sistema de transporte público no município, os casos vêm sendo mais frequentes desde novembro do ano passado. Na última quarta-feira, ao menos três veículos teriam sido alvos dos bandidos, que sobem na parada localizada na altura no km 27 da Rodovia Anchieta (bairro Areião) e levam os pertences dos passageiros.

A estagiária Nicolly de Lucena, 20, estava na linha 29 (Rudge Ramos-Balsa), que foi assaltada na semana passada. Por volta das 21h, o coletivo parou para embarque e desembarque e ao menos cinco homens entraram no veículo. “Foi muito rápido. Pegaram bolsas, mochilas, celulares e desceram correndo”, relatou.

Nicolly disse que, segundo o condutor do ônibus, aquele já era o terceiro veículo a ser assaltado naquele dia. A analista de atendimento Regina de Brito, 35, não estava no coletivo, mas foi informada por amigas da ocorrênica. “Moro aqui desde os 19 anos e sempre foi muito tranquilo”, lamentou.

A comunicação rápida entre as pessoas evitou que um quarto ônibus fosse alvo dos assaltantes. Uma passageira que estava no coletivo que foi abordado conseguiu avisar a mãe, que estava na linha 30 (Rudge Ramos-Balsa), a dois quilômetros do local do assalto. Uma professora, que também estava no coletivo da linha 30, mas não quis se identifciar, relatou que a passageira avisou ao motorista, que apagou as luzes e passou direto pelo ponto. A munícipe se queixou da falta de iluminação nas paradas de ônibus, o que aumenta a sensação de insegurança.

Questionada, a PM (Polícia Militar) afirmou que a companhia que atua na área fez contato com as empresas de ônibus para receber melhores informações e intensificou o policiamento, juntamente com o efetivo da atividade Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar, Força Tática e Polícia Rodoviária). Em nota, a corporação salientou que em contato com gestor operacional da SBCTrans, ficou acordado que assim que possível serão encaminhadas as imagens obtidas das câmeras de um dos ônibus para subsidiar o policiamento.

A ETC (Empresa de Transportes Coletivos) de São Bernardo informou, também por meio de nota, que a SBC Trans está colaborando com a polícia e fornecendo as imagens internas dos ônibus envolvidos nas ocorrências. “Quanto aos pontos de parada, a manutenção dos equipamentos é realizada periodicamente pela concessionária, com fiscalização constante da ETC”. A Prefeitura de São Bernardo destacou que a iluminação ao longo da via é de responsabilidade da Ecovias, concessionarária do Sistema Anchieta-Imigrantes.