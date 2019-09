Desafio começa com discussões sobre poluição e acessibilidade

Flavia Kurotori



10/09/2019



Alunos da EE (Escola Estadual) Professora Inah de Mello, no Parque das Nações, em Santo André, e de outras cinco unidades da cidade deram a largada na 13ª edição do Desafio de Redação. Promovido pelo Diário, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), o concurso tem como tema A Região Que Eu Quero Em 2030, o que inspirou os jovens a discutirem questões como poluição e acessibilidade.

“O ar está muito poluído e, se continuar como está, não será respirável daqui a alguns anos”, destacou a estudante do 7º ano do ensino fundamental Letícia Fraga, 12 anos. “Para melhorar a qualidade do ar precisamos parar de cortar árvores”, propôs.

Da mesma turma, Henrique Lockeman, 12, citou o caso da Amazônia em sua redação e sugeriu a implementação de uma lei para impedir o desmatamento. “Para preservar o que ainda resta (da natureza), o ideal seria uma lei que impedisse todo mundo, não importa quem fosse, de cortar árvores.”

Já a colega de turma Juliana Rodrigues, 12, apontou o uso de plástico e a emissão de gases como os vilões da atualidade. “Descrevi como gostaria que a região estivesse em 2030, que seria com o uso de vidro no lugar do plástico e com carros movidos a energia elétrica ou eólica”, apontou o garoto.

Deficiente visual, o estudante do 1º ano do ensino médio José Roberto Cipriano Júnior, 16, fez seu texto em Braile. “Falei um pouco sobre melhorar escolas e tecnologia, mas foquei na acessibilidade, principalmente na questão de ruas mais adaptadas para deficientes”, afirmou. “Hoje, as calçadas são muito esburacadas, o que dificulta nosso caminho.”

CONCURSO

Esta edição do Desafio de Redação começou ontem e termina em 11 de outubro. Os participantes das redes pública e privada concorrem a prêmios – a melhor produção literária entre estudantes do 3º ano do ensino médio e do 1º ao 3° anos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) ganham bolsa de estudos integral em curso superior na USCS. Também há notebooks, TVs e bicicletas para os autores de outras séries escolares do Grande ABC. A iniciativa do Diário tem patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, e do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), de São Caetano.

Hoje, sete escolas de Santo André recebem o desafio. São elas: EE Doutor Manoel Grandini Casquel, EE Doutor Carlos de Campos, EE Fioravanti Zampol, EE Professora Inácia Teruko Inagaki, EE Parque Marajoara II,Colégio da Polícia Militar e Centro Integrado Paulista (Objetivo).

Iniciativa inspira jovens a pensarem e estarem atentos em aspectos sociais