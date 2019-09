09/09/2019 | 20:11



A atriz Maria Ribeiro publicou uma homenagem ao seu ex-marido, Paulo Betti, por conta de seu aniversário de 67 anos, comemorado no último domingo, 8.

"Hoje é dia de Paulo Betti (aqui com Bento, pode ser mais lindo?). Parabéns, Paulo. Nossa família é linda. Te amo pra sempre", escreveu a atriz, ao lado de um emoji de coração e uma foto do ator com o filho de Maria.

Paulo Betti respondeu postando o emoji de um rosto com dois corações no lugar dos olhos.

Recentemente, a atriz chamou atenção nas redes sociais em atitude semelhante em relação a Fabio Assunção que também é seu ex-namorado.

Confira abaixo a homenagem de Maria Ribeiro a Paulo Betti: