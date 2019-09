Após xingar torcedor, atacante Dadá é multado e suspenso pela Ponte Preta

09/09/2019 | 20:08



Na tarde do último domingo, por meio de uma live publicada no Instagram, o atacante Dadá foi criticado por um torcedor da Ponte Preta, se exaltou e respondeu com vários xingamentos, gerando revolta nas redes sociais. A diretoria do clube reprovou a atitude do atleta e nesta segunda-feira anunciou punição ao jogador de 22 anos.

O executivo de futebol Gustavo Bueno revelou que Dadá foi suspenso por uma semana e também multado. Ainda nesta segunda, o atacante se desculpou com os torcedores pontepretanos através de uma postagem no seu Instagram.

E Bueno também se manifestou publicamente como representante da diretoria para comentar o que chamou de "fato isolado" o ocorrido com Dadá. "O torcedor da Ponte Preta é o maior patrimônio do clube e precisa ser respeitado. Decidimos pela suspensão, além de uma multa. A atitude que a diretoria tinha que tomar já foi tomada. Também não podemos execrar o menino, ele se arrependeu, sentiu que errou, mas disse para ele que toda ação gera uma reação", disse o dirigente.

Emprestado pelo Água Santa depois de ter se destacado na Série A2 do Campeonato Paulista, Dadá disputou dez jogos com a camisa da Ponte Preta. Na semana passada, o atacante ganhou uma oportunidade entre os titulares no empate sem gols com o Criciúma por conta da suspensão de Marquinhos, mas não foi bem.

Na oitava colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, a Ponte Preta volta a campo pela competição na quinta-feira, quando recebe o Vila Nova, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 22ª rodada.